«زراعة مستقبل وطن» تجتمع في البحيرة لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات

عقدت أمانة الزراعة والموارد المائية، المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب هشام الحصري، مؤتمرا جماهيريا، لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي، بمدينة النوبارية في بالبحيرة.

شارك في مؤتمر مستقبل وطن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأمناء المساعدون وأعضاء هيئة مكتب أمانة الزراعة والموارد المائية المركزية، وأمناء الأمانة بمحافظات البحيرة والأسكندرية ومطروح.

مؤتمر مستقبل وطن

أكد النائب هشام الحصري، أمين الزراعة والموارد المائية بالمركزية، أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة، وتحلية مياه البحر والتوسع في إنشاء محطات معالجة مياة الصرف الصحي، وزيادة الرقعة الزراعية، ما يعد طفرة كبيرة نحو إكتفاء مصر ذاتياً من الزراعات الاستراتيجية.

وخلال كلمته، استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين الحزب بمحافظة البحيرة، إنجازات الدولة في مجال الزراعة بالمحافظة، مؤكدا ضرورة توعية المواطنين بأهمية المشاركة، ودعم المرشح الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كلمة الحضور

وأوضح النائب وجيه رشدي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الزراعة والموارد الملئية المركزية، ضرورة توعية المواطنين بحجم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.

ودعا النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، عضو مجلس النواب المواطنين للمشاركة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.