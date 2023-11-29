«مستقبل وطن» ينظم 3 مؤتمرات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في بني سويف

نظم حزب مستقبل وطن في مركز بني سويف، اليوم، 3 مؤتمرات جماهيرية في قرى منشأة عاصم، ونعيم، وشريف باشا، بدائرة المركز، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

حضر المؤتمرات عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلس النواب، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة ومركز بني سويف، وسط حضور جماهيري حاشد.

دقيقة حداد على أرواح ضحايا الشعب الفلسطيني

بدأ المؤتمرات بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بعنوان «إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف».

وخلال كلمته، أكد النائب رمضان أبو حسان، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير للوطن ووجب علينا جميعًا رد الجميل له، فقد وضع روحه مقابل استقرار الوطن وآمنه، حتى تحقق ذلك، مرورًا بالتنمية الشاملة التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإنجازات الرئيس شاهدة على ذلك، فلا تكاد تخلو بقعة على أرض مصر إلا وقد طالتها الإنجازات، على الرغم من الأحداث العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.