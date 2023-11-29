«مستقبل وطن» ينظم ندوة بالخارجة لتوعية النساء بأهمية المشاركة السياسية

نظمت أمانة المرأة بمركز الخارجة، ندوة موسعة لتوعية النساء بمحافظة الوادي الجديد، بعنوان «أنزل وشارك.. كلنا معاك»، وذلك في إطار حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

شارك في الندوة، العديد من العضوات بأمانة المرأة وعضوات بالوحدات الحزبية بقرى بورسعيد وشرق بولاق، وقرى الجزائر وصنعاء وفلسطين، بدار المناسبات بقرية بولاق.

أهمية المشاركة السياسية الإيجابية

وتحدثت كاميليا كمال، أمينة المرأة بالخارجة، خلال الندوة عن أهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى مكتسبات المرأة المصرية في العهد الحالي من إرساء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتعديل الصورة التقليدية للمرأة وزيادة مشاركتها في مواقع صنع القرار.

وأوضح يوسف أحمد محمد حسن نائب رئيس الوحدة المحلية لقرية بولاق، أهمية وضرورة حث المواطنين للتصويت في الانتخابات، مشيرا إلى المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة القطاعات.

وناقش الدكتور القذافي خلف، أهمية المشاركة السياسية لجميع الفئات وأطياف المجتمع، وضرورات المشاركة في الانتخابات في ظل التحديات الخارجية التي تشهدها البلاد. كما استعرض أهم المشروعات القومية والتنموية في كافة القطاعات، مؤكدا على ضرورة مشاركة كافة الأطياف والفئات بالمجتمع باعتبارها واجب وطني واستحقاق دستوري.

وفي ختام الندوة، أكدت كاميليا كمال، أن النساء لهن دورا مهما في عملية الحشد للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه في الاستمرار لفترة رئاسية جديدة، في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.