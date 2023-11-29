رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا: نوفر وسائل مواصلات لتسهيل نقل الناخبين

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، استعداد الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ جرى البدء في تنظيم وعقد الاجتماعات واللقاءات لتشجيع المصريين في الخارج على المشاركة الفعّالة في الانتخابات المقبلة.

المشاركة في الانتخابات حق دستوري

ولفت «ثابت»، خلال مداخلة لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية «dmc»، إلى توفير وسائل مواصلات، لتسهيل حركة نقل الناخبين إلى أماكن التصويت الخاصة بهم، فضلا عن تذليل كل الصعوبات، التي من الممكن أن تواجه المصريين بألمانيا.

وأوضح أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حق دستوري لكل المصريين، سواء بالداخل أو الخارج، متابعا: «كنا مفتقدين هذا الحق الدستوري منذ سنوات ماضية، وأتت لنا الفرصة لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي شؤون مصر في الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيجري استقبال المصريين بالورود والأعلام، ليكون هذ اليوم احتفالا وحشدا للناخبين، من أجل المشاركة في الانتخابات».