توزيع 5 أطنان سكر على أهالي مركز طما بسوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

قالت المهندسة هويده شافعي رئيس مركز ومدينة طما، شمال محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، إنه جرى توزيع 5 أطنان سكر بسعر27 جنيها للكيلو، والسلع الأساسية الأخرى بأسعار مخفضة، حيث جرى تكثيف أعمال البيع والتوزيع.

وأضافت «الشافعي» رئيس مركز ومدينة طما، أنها تتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية في معارض تخفيض الأسعار.

خفض أسعار السلع الأساسية

كما واصلت اليوم، جولاتها الميدانية، لمتابعة أسعار السلع بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية، حيث تفقدت معرض تخفيض الأسعار المقام بجوار مزلقان طما وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة

وأخطرت رئيس المركز محافظ سوهاج خلال جولتها على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم والدواجن»، وكان يرافقها جمال شومان نائب رئيس مركز ومدينة طما، وتأمين من مركز شرطة طما ومباحث تموين سوهاج ومجدى صالح مسؤول قسم التنظيم بالوحدة.

ووجهت رئيس المركز إلى مدير إدارة تموين طما، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافته إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، لافتا إلى تنظيم جولات ميدانية لجميع قرى المدينة لمتابعة تنفيذ المبادرة.