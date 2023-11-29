الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى لـ«حياة كريمة» في المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار المتابعة الميدانية لنسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتنسيق الكامل بين كل الجهات لضمان سرعة إنجاز الأعمال، موجها بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من المشروعات والتأكيد على ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين بأقصى سرعة.

متابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزارات، ومديري الهيئات وممثلي الشركات، والمهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا بالجهاز المركزي للتعمير، وممثلي مؤسسة حياة كريمة بالمنيا، وممثلي جهاز الخدمة الوطنية، ومهندسي دار الهندسة.

الانتهاء من 3209 مشروعات بالمرحلة الأولي

واستعرض محافظ المنيا، نسب تنفيذ عدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها 3209 مشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة في 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين مواطن من أهالي 192 قرية بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة إلى مشروعات المرحلة الثانية في 102 قرية بمركزي سمالوط وبني مزار لخدمة مليون و500 ألف مواطن، مؤكدا توفير جميع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات قطاع الصرف الصحي وجارٍ معاينة أراضي باقي المشروعات.