موعد مقابلات المرشحين لرؤساء ووكلاء لجان امتحانات الدبلومات الفنية في المنيا

حددت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، موعد المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرئيس ووكيل لجان نظام ومراقبة ولجان إدارة بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، غداً الخميس، الساعة الواحدة ظهراً بالقاعة الصغرى بديوان عام مديرية التربية والتعليم.

المقابلات الشخصية ستشمل اختبارًا شفهيًا

وأوضح مسؤول بمديرية التعليم، فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«الوطن»، أن المقابلات الشخصية ستشمل اختبارًا شفهيًا للمرشحين للتأكد من توافر الشروط المطلوبة فيهم، وهي:

-أن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفني للعمل رئيسا أو وكيلا للجنة.

-أن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول على الأقل

-الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2019 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكتابة عن السنتين الأخريين.

-خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل.

-أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلي ويتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل.

-ألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

- ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه شروط عدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء.

-ألا يكون محالا للمعاش في خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

-يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني إذا تطلب الأمر.

الالتزام بالموعد المحدد للحضور

وشددت مديرية التعليم في محافظة المنيا على جميع المرشحين الالتزام بالموعد المحدد للحضور غداً الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهراً بالقاعة الصغرى بديوان عام المديرية وعدم التخلف عنه.