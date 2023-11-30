المفتي: «30 يونيو» مرحلة تاريخية فاصلة أنقذت مصر من حرب أهلية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إنه كان يرى قبل 30 يونيو إن المجتمع بدأ الإقبال على حرب أهلية.

وأضاف مفتي الجمهورية في حواره لبرنامج الشاهد مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة إكسترا نيوز: «نزاع شديد جدًا وفرقة بدأت تظهر، وبدأ شركاء الوطن يواجهون أشياء معينة».

30 يونيو عبرت عن رغبة الشعب المصري

وأكد أن 30 يونيو مرحلة تاريخية فاصلة من رغبة وإرادة الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أراد التغيير في فترة وجيزة؛ لأنه بخبرته ومشاعره الحقيقية استطاع يميز إلى ما يمكن أن يقود بالفعل إلى صالح هذا البلد وإلى ما يقود لغير صالح هذا البلد.

الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية

وأوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع اعتصام رابعة العدوية بطريقة راقية، مواصلا: «كنت أعيش في مكان قريب من اعتصام رابعة، ورأينا الخوف وقطع الطرق» مشيرًا إلى أن هذا كله يقلص من حق الدولة المسنود شرعًا وقانونًا ودستورًا».

وأكد أنه عندما تتخذ الدولة إجراءات مواجهة هذا الاعتصام فهي بذلك تحافظ على المجتمع المصري الذي كان على محك الخطر في هذه اللحظة.