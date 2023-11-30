التحالف الوطني ينظم مؤتمرا بكفر الشيخ لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمرًا جماهيريًا في مدينة الحامول بكفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وحضور عدد كبير من الشخصيات العامة في المحافظة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024.

جاء ذلك، بحضور اللواء حسن شمس الدين، عضو الأمانة العامة للتحالف للعمل الوطني الأهلي والتنموي بالمحافظة، ومحمد معروف، نقيب المُعلمين عن مدينة الحامول، وعلاء جعفر، رئيس مجلس الأمناء والآباء والمُعلمين، ومجدي الجندي، رئيس مجلس أمناء بيلا، وفؤاد الرفاعي، رئيس مجلس أمناء بلطيم، والدكتور وائل هراس، مدير عام إدارة الحامول التعليمية، وياسر البرجي، مدير عام إدارة بلطيم التعليمية، وإصلاح درغام، مدير عام إدارة برج البرلس التعليمية.

تنفيذ عدة مؤتمرات قبل بداية الانتخابات الرئاسية

وأشار مجلس الأمناء إلى أهمية المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحّث الآخرين على المشاركة، ونشر هذه الثقافة داخل المدارس وبين أفراد المجتمع، مؤكداً تنفيذ العديد من المؤتمرات التالية قبل بداية الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبه، وجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، كافة العاملين بالتربية والتعليم بالمحافظة، بالمشاركة في الانتخابية الرئاسية المقبلة، ليضرب أبناء التربية والتعليم المثل الأعلى في الإقبال على لجان الانتخابات.