للحفاظ على محاصيل الفاكهة.. إرشادات مهمة للزراعة في الطقس الشتوي

قال الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن درجات الحرارة انخفضت مقارنة بالأيام القليلة السابقة، وبدأت الأجواء الشتوية شديدة البرودة ليلًا، ما يتطلب زيادة الاعتناء بالخدمة الشتوية في بعض المحاصيل من الفاكهة.

إرشادات حول زراعة الفاكهة مع انخفاض الحرارة

وأضاف «فهيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بمناسبة الأجواء الشتوية ودرجات الحرارة المنخفضة يجب اتباع الإرشادات الزراعية التي تحفظ المحاصيل من الفاكهة، مشيرًا إلى ضرورة الانتهاء من زراعتها تزامنًا مع انخفاض الحرارة.

خدمة المانجو والزيتون

وتابع أنه يجب الانتهاء من الخدمة الشتوية لمحاصيل المانجو والزيتون والمتساقطات في هذه الأيام الشتوية بسبب انخفاض الحرارة ليلاً وبرودة جوف الأرض، موضحًا أنه إذا لم يحدث ذلك سيضعف تحلل أسمدة الخدمة الشتوية وتبقى معظمها بدون تحلل حتى بداية الصيف وفقدان قيمتها وتأثيراتها.

إضافة الكبريت والتطهير بمركبات النحاس

وأكد ضرورة إضافة الكبريت الزراعي والسوبر فوسفات مع أسمدة الخدمة وسرعة إجراء التقليم يليه التطهير بمركبات النحاس.