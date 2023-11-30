مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي أول مَن يهتم بالملف الديني صراحة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس يهتم بالملف الديني صراحة، مشيرًا إلى أن هذا الملف كان يُدار في «دواليب» من ناحية الموازنة والخطط التي دفعتها الدولة لكل مؤسسة.

دعوة الرئيس إلى تجديد الخطاب الديني

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه كانت هناك آثار لدور المؤسسة الدينية ومناداة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني.

المفتي: اعتبرت نفسي مسؤولا عن تنفيذ تكليف الرئيس بتجديد الخطاب الديني

وأكد مفتي الجمهورية، أنه على المستوى الرسمي الذي انطلق منه فقد اعتبر نفسه ومؤسسة دار الإفتاء مسؤولين عن ضرورة العمل على تنفيذ هذا التكليف من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا التكليف يأتي من خلفيته الفقهية وكيف تثار مثل هذه التكليفات في شكل برامج وننطلق منها للهدف الذي تم وضعه لدار الإفتاء المصرية والعمل على استقرار المجتمع ما أمكننا ذلك.