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وزيرة الصحة الفلسطينية تزور مستشفى «57357» (صور)

كتب:

عمرو حسني
04:50 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
زيارة الوزير الفلسطينية لـ«57357»

زيارة الوزير الفلسطينية لـ«57357»

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، صورا لزيارة وزيرة الصحة الفلسطينية لمستشفى 57357  في القاهرة أمس الأربعاء.

زيارة لمستشفى «57357»

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك منشورا قالت فيه: «بدعوة من وزارة الصحة المصرية، وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة ومدير عام الوكالة الدولية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري والوفد المرافق يجرون جولة في مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، وذلك للاطلاع على التجربة المصرية في مجالات علاج أمراض السرطان في جمهورية مصر العربية».

 

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