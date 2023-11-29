وزيرة الصحة الفلسطينية: أكثر من 16 ألف شهيد بغزة.. وما تعرض له أطفالنا لم يحدث في التاريخ

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فقد ضرب الاحتلال بنايات بكاملها بها 20 إلى 30 وحدة سكنية، تحتوي على أطفال ونساء وشيوخ.

وأضافت «الكيلة» في حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج «مساء DMC»، عبر قناة «DMC»: «نتائج هذه الحرب وخيمة على الإنسانية، وليس الشعب الفلسطيني فقط، رغم أنه دفع دمه ثمنا لهذه الحرب الإجرامية».

60% من البنية التحتية دُمرت بالكامل

تابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «60% من البنية التحتية دُمرت بالكامل، وأعني بالبنية التحتية المساكن، فهناك نحو 60 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، و240 ألف دُمرت جزئيا، أي أن هناك أكثر من 60 ألف عائلة لم يعد لديها بيت أو جدران تحتمي بها، رغم أنه من حقوق الإنسان العيش في بيت».

جرائم العدوان الإسرائيلي.. أرقام غير مسبوقة

أكدت أن الحرب أسفرت حتى الآن، عن ارتقاء أكثر من 16 ألف شهيد، 70% منهم نساء وأطفال، وهذا الأمر لم يحدث قط في الحروب، وما حدث مع الأطفال الفلسطينيين في هذه الحرب، لم يحدث في التاريخ، وهناك أكثر من 35 ألف جريح، موضحةً أن هذه الأرقام ليست دقيقة، فهناك مجموعات كبيرة من الفلسطينيين موجودة تحت أنقاض البيوت، وبالتالي أعداد كبيرة من الشهداء، ما زالت لم يتم الإعلان عنها الآن.