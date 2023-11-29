سفير فلسطين لـ«الوطن»: مصر شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، إن مصر بحكم الجغرافيا والتاريخ هي شريك تاريخي واستراتيجي للشعب الفلسطيني، لطالما وقفت بجانب الشعب الفلسطيني، ودعمت نضاله وكفاحه المشروع، وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، في خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف «اللوح» في تصريحات لـ«الوطن»: نشكر مصر والشعب المصري بمكوناته السياسية والحزبية والإعلامية على هذه لمواقف المشرفة، والمشاعر النبيلة، والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا الموقف المصري القومي المتقدم جدا، الذي يطالب بوقف الحرب دون قيد أو شرط، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة، بجانب إسرائيل ودول وشعوب المنطقة والعالم

وتابع: «نحن ممتنون لهذا الموقف المصري، ونتمسك به في رعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، ويجب تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية ملتزمة بالشرعية الدولية، من أجل بناء مستقبل كل الفلسطينيين».

مصر لم تغلق معبر رفح أبدا

أكد دياب اللوح، أن مصر لم تغلق معبر رفح أبدا، والمعبر مفتوح على مدار أيام العمل، و في الحرب مفتوح على مدار أيام الأسبوع، ولم يغلق ولا في أيام العطلة، ولا في أيام الأعياد الرسمية.

وأضاف أن ما عطل عمل المعبر من الجانب الفلسطيني، هو الاحتلال الإسرائيلي، الذي قصف المعبر أكثر من مرة، ووضع شروط وتهديدات وتحذيرات في حال فتح المعبر أنه سيقوم بقصف المعبر والمواطنين، وهو ما حدث بالفعل وقصفوا المعبر من الجانب الفلسطيني في وجود مدنيين.

وأكد، أن المعبر سمح للمواطنين الفلسطينيين العالقين في سيناء والقاهرة للعودة، وعاد أكثر من 2000 مواطن فلسطيني منذ يوم الجمعة وحتى هذه اللحظة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر السياسي الجماهيري الذي ينظمه حزب التجمع، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالقاهرة؛ لتأكيد دعم القضية الفلسطينية والمقاومة ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.