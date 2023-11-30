المفتي: يجب مكافحة الأفكار العالقة في ذهن المصريين مما ليس صحيحا بالإسلام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه قرأ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتجديد الخطاب الديني من عدة محاور الأول هو ضرورة الحفاظ على الثوابت والانطلاق لما هو متغير ومختلف فيه وما هو سياسة شرعية.

أهمية تجديد الخطاب الديني

وأضاف «علام»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه لا بد من وضع النقاط على الحروف وغربلة كل الأفكار ومكافحة الأفكار التي علقت في ذهن المصريين مما ليس صحيحا في الإسلام، مؤكدًا أننا نريد أن تكون الصورة التي تصدر عن الإسلام في الداخل والخارج حضارية سواء في صورة فتاوى للداخل أو خطاب للخارج وما هي معايره.

وتابع أنه لا بد من الانطلاق للفكرة لتوصيل الصورة الحضارية التي ورثناها عن النبي عليه السلام وهناك مراحل يجب أن تقرأ جيدًا مثل مرحلة النبي عليه السلام، ومرحلة الصحابة وكيف واجهوا الحياة بعد الرسول ونرى القواعد التي ارتكزوا إليها في إدارة الدولة وكيف فعلوا بعد أن انقطع الوحي وكيف تفاعلوا مع واقع متغير بكتاب الله وسنة النبي في واقع شديد التغيير لم يكن موجودا بوقت النبي.

الصحابة انطلقوا في عالم متغير من أرض الحجاز إلى الشام ومصر والعراق

وأشار إلى أن الصحابة انطلقوا في عالم متغير من أرض الحجاز إلى أراضي الشام ومصر والعراق إلى أن واصل الإسلام مده وكانت هناك حالة احتكاك بين ثقافة إسلامية وثقافات أخرى وكيف نفيد وكيف نستفيد منها؟.

وأكد أنه كان هناك ولاية توجد بها صراعات وأخرى هادئة وأخرى بها نقل حضارات وبحث علمي متقدم في كل المناحي العلمية سواء أكانت طب أم دين أم حياة، وأخرى وجدت فيها فتاوى كثيرة تتناسب مع هذه المرحلة ووجدنا أن بعض الطوائف في الوقت الحاضر تريد استجلاب هذه الفتاوى التي تمت في وقت معين وتطبقها في هذا الوقت.