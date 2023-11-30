بجانب المرتب.. كيف تربح 50 ألف جنيه دخلا شهريا من «التعمير والإسكان»؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية تحقيق دخل إضافي بجانب الدخل الأساسي والحصول على 50 ألف جنيه كدخل شهري من بنك التعمير والإسكان، وتوفر إحدى شهادات البنك تلك الميزة وفق عدد من القواعد والشروط.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 50 ـلف جنيه شهريًا، من خلال شراء إحدى شهادات ادخار بنك التعمير والإسكان بالعملة المحلية، «الشهادة الماسية الثلاثية الجديدة» بعائد 19.75%، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

أوضح البنك أن الشهادة تستمر لمدة 3 سنوات، كما أنها تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري، كما أن العائد على الشهادة ثابت طوال مدتها، بمعدل عائد 19.75%، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، كما أن العائد يصرف بشكل شهري.

كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات 100 الف جنيه، ويمكن الحصول على تسهيلات بضمان الشهادة بحسب سياسة البنك للإقراض، وتجدد الشهادة تلقائياً ما لم يطلب العميل عدم تجديدها.

تحقيق دخل إضافي شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة الماسية الثلاثية الجديدة 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 3 ملايين و100 ألف جنيه على سعر العائد 19.75%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 51 ألفا و20 جنيها شهريًا.