تصل إلى 49 ألف جنيه شهريا.. تعرف على أعلى عائد لشهادات بنك التعمير والإسكان

تعتبر شهادات الادخار للبنوك من أكثر الأوعية الادخارية انتشارا وإقبالا من قبل المواطنين غير الراغبين في المخاطرة بأموالهم خاصة وأنها توفر عائد مضمون دون خسائر.

ويهتم الكثير من عملاء البنوك بالبحث عن أعلى عائد للشهادات التي توفر مكسبا دون مخاطرة، خاصة وأن البنوك تقدم شهادات ادخار تتناسب مع كل شرائح المجتمع المختلفة.

عائد يصل إلى 19.75%

خلال الفترة الماضية، أعلن بنك التعمير والإسكان، طرح الشهادة الماسية الجديدة بفائدة ثابتة 19.75% سنويا، والتي توفر عائدا ماديا شهريا يتعدى الـ49 ألف جنيه.

وأشار البنك إلى أن الشهادة الماسية ثلاثية لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد الخاص بها شهريا، بفائدة ثابتة تقدر بـ 19.75% سنويا.

الحد الأدنى لشراء الشهادة

وأوضح البنك، أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه ومضاعفات الـ100 ألف جنيه، خاصة وأن البنك يقدم مزايا عديدة لمالك الشهادة؛ منها إمكانية الحصول على تسهيلات بضمان الشهادات وفقاً لسياسة البنك للإقراض.

فعند قيام المواطن بشراء الشهادة بالمبلغ يقدر بالحد الأدنى للشراء وهو 3 ملايين جنيه، يحصل العميل على عائد شهري يقدر بـ49 ألفا و375 جنيها بإجمالي عائد يتخطى مليون و700 ألف جنيه في نهاية مدة الشهادة بعد الـ 3 سنوات.

وتوفر الشهادة الماسية الجديدة من بنك التعمير والإسكان العديد من المزايا للعملاء، وهي:

- إتاحة الشهادة للعملاء الأفراد بالجنيه المصري.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة وهي 3 سنوات.

- تجديد الشهادة تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبته في عدم التجديد.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

- يحصل العميل على تسهيلات بضمان الشهادات وفقا لسياسة البنك للإقراض.

- يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء مثل أي شهادة أخرى.