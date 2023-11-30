الأرصاد تحدد موعد عودة الأمطار على الإسكندرية.. اعرفه لتدبير أمورك

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد عودة الأمطار على الإسكندرية، وذلك بعد توقفها خلال الأيام الجارية حيث كشفت توقعاتها خلال الأسبوع المقبل عن احتمالية سقوط أمطار خلال يوم الثلاثاء المقبل لتكون بذلك عودة الأجواء الممطرة بعد الاستقرار الجوي التي تعيشه المدينة الساحلية منذ يوم الاثنين الماضي.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل سوف يشهد تقلبات من ميل إلى الحرارة ظهرا إلى انخفاض تدريجي ليلا، مع احتمالية سقوط أمطار خلال منتصف الأسبوع المقبل.

توقعات نسبة أمطار الإسكندرية

وكشف التقرير أن الأمطار سوف تضرب الإسكندرية في يوم الثلاثاء المقبل 5 ديسمبر بنسبة 20% وهي نسبة ضعيفة قد لا تؤثر على التعاملات اليومية.

درجات الحرارة في الإسكندرية مع الأمطار

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية حينها، العظمى 22 درجة مئوية، والصغرى 15 درجة، وهو ما يعني أن طقس تلك الأيام مائل للبرودة كما يصحبها سرعة رياح تصل إلى 30 كيلو مترا في الساعة.

ظاهرة الشبورة المائية تسود طوال الأسبوع

كما يصحب تلك الأجواء في الإسكندرية استمرار ظاهرة الشبورة المائية التي تعد الظاهرة السائدة طوال أيام الأسبوع المقبل.