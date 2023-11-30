تراجع أسعار الأسماك اليوم الخميس 30 ـ 11 ـ 2023 بالأسواق.. البلطي بكام؟

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار الأسماك اليوم الخميس 30- 11- 2023، لعدد كبير من الأنواع المختلفة، داخل الأسواق المحلية مع وجود معروض جيد منها.

أسعار السمك البلطي اليوم

وبحسب البوابة، فإن أسعار الأسماك اليوم بالأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك تراجعت بنسب مختلفة حسب النوع، حيث سجل متوسط سعر سمك البلطي ممتاز نحو 82.59 جنيه للكيلو حسب الحجم، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك البلطي الصغير نحو 54.75 جنيه، بتراجع 1.67%، كما تراجع سعر كيلو المرجان وسط ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 96.84 جنيه، بتراجع 3%، وتراجع سعر سمك البربوني وسط، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 119.84 جنيه، بتراجع 2.6%، بينما سجل متوسط سعر كيلو سمك البياض ممتاز نحو 108.26 جنيه، بتراجع 2.59%.

أسعار الأسماك اليوم في مصر

وتراجع سعر سمك موسي، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 74.86 جنيه بتراجع 3.5%، كما سجل متوسط سعر كيلو سمك الشعور نحو 124.29 جنيه بتراجع 5%، كما سجل متوسط سعر كيلو السبيط نحو 215.94 جنيه للكيلو، وتراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو ليسجل في المتوسط نحو 352.74 جنيه للكيلو بتراجع 7.94%، وتراجع سعر كيلو المكرونة الخليجي لتسجل غي المتوسط نحو 73.28 جنيه للكيلو، بتراجع 1.74%