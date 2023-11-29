تراجع أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق، 3 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو السمك البلطي، وانخفض سعر كيلو الجمبري في الأسواق بقيمة 5 جنيهات، ويرجع سبب استمرار هبوط الأسعار للأسبوع الثاني على التوالي إلى وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين الفترة الحالية على الشراء، كما أن هناك توقعات باستمرار حالة الثبات خلال الفترة المقبلة، وفقا لما صرح به فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك لـ«الوطن».

أسعار السمك اليوم الأربعاء

وأضاف السيد، أن أسعار السمك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق تتراوح بين 55 و60 جنيها بالنسبة لسعر السمك البلطي، وكيلو فليه البلطي ما بين 40 و190 جينها، أما سعر كيلو قشر البياض يتراوح بين 70 و110 جنيهات، والمكرونة السويسي ما بين 65 و105 جينهات.

أسعار سمك البوري

وتابع أن سعر كيلو السبيط يتراوح اليوم الأربعاء ما بين 200 و250 جنيها، فيما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 40 و200 جنيه، كما وصل سعر كيلو الجمبري ما بين 200 و320 جينها، أما سعر السمك البوري ما بين 80 و100 جينه والدنيس ما بين 100 و180 جينها.