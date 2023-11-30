الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية في الساعات الأولى من الصباح.. احذر الطريق

تحذير جديد، أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من ظاهرة جوية، تحدث في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، الموافق 30 نوفمبر 2023.

هيئة الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في الساعات الأولى من صباح الخميس

وباتت حالة تقلبات الطقس خلال الأيام الماضية، مع اقتراب دخول فصل الشتاء، تشهد العديد من التحذيرات التي توجهها هيئة الأرصاد إلى المواطنين.

شبورة مائية من الرابعة فجرا حتى الثامنة صباحا، هكذا حذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الظاهرة الجوية التي تتكون على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية نشاط للرياح على فترات متقطعة، بحسب الأرصاد.

تعرف على طقس اليوم الخميس وتحذير من ظاهرة جوية

وتعتبر هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية من أخطر الظواهر الجوية، والتي تؤثر بشكل كبير على حركة سير السيارات وحركة الملاحة الجوية، حيث تتسبب في تقليل مستوى الرؤية الأفقية، حيث تتسبب في تكون ضباب وهو عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

وكشفت الأرصاد أن طقس اليوم الخميس، سيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.