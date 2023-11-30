«جودة التعليم» توضح شروط وقواعد اعتماد المعاهد الهندسية

كشف الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الاشتراطات والقواعد الواجب توافرها في المعاهد الهندسية العليا الخاصة، للحصول الاعتماد، والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين من المؤسسات التعليمية الأخرى، سواء جامعات أو أكاديميات أو معاهد.

اعتماد المعاهد الهندسية

وتتضمن الاشتراطات لاعتماد المعاهد الهندسية من قبل الهيئة، وفقا لتصريحات رئيس الهيئة لـ«الوطن»، وتتمثل في الآتي:

**أهلية المؤسسة للتقدم بطلب الحصول على الاعتماد

- يمكن لأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة بشرط أن يتوافر لديها الأهلية الكافية لذلك، وذلك من خلال استيفاء الشروط التالية:

- تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة (الجامعة / الأكاديمية) على طلب التقدم للاعتماد.

- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم العالي.

- أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة وخطة إستراتيجية ونظم ضمان جودة داخلية ونظم تقارير سنوية.

- أن تكون قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية (أتمت دورة دراسية كاملة) مرة واحدة على الأقل.

المستندات المطلوبة من مؤسسات التعليم العالي

الخطة الاستراتيجية للمؤسسة

خطاب يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة (الجامعة/ الأكاديمية)على طلب التقدم للاعتماد

الدراسة الذاتية للمؤسسة

توصيف البرامج التعليمية لمرحلة البكالوريوس/ الليسانس

توصيف المقررات التعليمية لمرحلة الدراسات العليا

توصيف البرامج التعليمية لمرحلة الدراسات العليا

تقارير البرامج والمقررات التعليمية بجميع المراحل عن السنة الدراسية الأخيرة

التقارير السنوية لآخر عامين

اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس / الليسانس والدراسات العليا

أي مستندات أخرى تراها المؤسسة أساسية ومكملة للإعتماد

ويمكن لأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة لواحد أو أكثر من البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة، بشرط أن يتوافر لديها الأهلية الكافية لذلك، من خلال استيفاء الشروط التالية:

أن يكون للبرنامج التعليمي نظام لضمان الجودة الداخلية وتقارير سنوية للبرنامج التعليمي.

أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم العالي.

أن يكون المؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة، وخطة إستراتيجية موثقة.

أن تكون المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في البرنامج التعليمي المطلوب اعتماده مرة واحدة على الأقل (أتمت دورة دراسية كاملة على الأقل).

أن يكون المؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة، وخطة استراتيجية موثقة.