بعد قرار «المهندسين» باعتماد 13 معهدا هندسيا.. شروط تقنين أوضاع باقي المعاهد

أعلنت نقابة المهندسين، خلال الأيام السابقة عن اعتماد 13 معهدًا فقط في النقابة لحصولهم على ضمان الجودة، وتفعيل قرارات النقيب بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية غير المعتمدة أو التي لم تتقدم بطلب للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وحددت أسماء هذه المعاهد على أن يتمّ تحديث الكشف تباعا للمعلومات التي ترد من هيئة ضمان الجودة والاعتماد، ويصدر بها قرار مستقل من نقيب المهندسين.

تقنين باقي معاهد الهندسة لأوضاعها

وأوضحت نقابة المهندسين أنَّ الطريقة الوحيدة لتقنين باقي المعاهد لأوضاعها، واعتماد خريجيها من النقابة هو في حال الحصول على ضمان الجودة من الهيئة، أو تقديم طلب الحصول على الجودة من الهيئة، وبناء عليه يتمّ بعدها اعتماد خريجي هذا المعهد بعد حصوله على ضمان الجودة من قبل النقابة.

وأشارت النقابة إلى أنَّ هيئة ضمان الجودة والاعتماد حددت شروط لاعتماد المؤسسات منها:

- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

-أن تكون قد منحت شهادة دراسية (أتمت دورة دراسية كاملة) مرة واحدة على الأقل.

- أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة وخطة استراتيجية ونظم ضمان جودة داخلية ونظم تقارير سنوية.

- أن تكون للمؤسسة رؤية ورسالة ونظم لتقويم وضبط الجودة ودراسة تقويم ذاتي وخطة تحسين.

- تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة (المديرية التعليمية والإدارة التعليمية) على طلب التقدم للاعتماد.

- سداد رسوم التقدم.

المعاهد المعتمدة من نقابة المهندسين

وأكّدت النقابة أنَّ المعاهد التي تم اعتمادها 13 معهدًا فقط، وهي المعاهد التي حصلت بالفعل على ضمان الجودة أو تقدمت بطلب الحصول على الضمان وهذه المعاهد هي:

1- معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا.

2- معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

3- الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

4- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

5- معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

6- المعهد العالي للهندسة بالشروق (جميع أقسامه)

7- معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

8- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا.

9- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشـيخ (الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في (31 ديسمبر 2024).

10- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة (على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31 ديسمبر 2024.

11- المعهد الكندي للهندسة بالسادس من أكتوبر ( وبالنسبة لقسم الهندسة المعمارية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31 ديسمبر 2024.

12- المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة والإدارة وبالنسبة لقس الهندسة المدنية يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين بالحد الأقصى للحصول على الاعتماد في 31 ديسمبر 2024.

13- معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 6 أكتوبر ( على أن يتم الالتزام بقرار نقابة المهندسين في شأن الحد الأقصي للحصول على الاعتماد في 31/12/2024