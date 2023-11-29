«الاعتماد والجودة»: لا علاقة لنا بأزمة نقابة المهندسين والأعلى للجامعات

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أنه لا توجد علاقة للهيئة في الأزمة الموجودة حاليا بين نقابة المهندسين والأعلى للجامعات بشأن اعتماد خريجي عدد من المعاهد الهندسية بالنقابة من عدمه، قائلا: «الهيئة ليست طرفا ولا علاقة لها بالأزمة وأنها جهة اعتماد ورقابة، واستثناء المعاهد وشرطها أن تكون معتمدة لقيد خريجيها هو شيء يرجع لنقابة المهندسين».

8 معاهد تقدمت للاعتماد

وأضاف رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الهيئة قامت بمد فترة التسجيل وتقديم للاعتماد من قبل الهيئة للمعاهد والكليات حتي نهاية ديسمير المقبل، موضحا أن ما يقرب من 8 معاهد تقدمت للاعتماد أو قامت بفتح ملفات، وأن هناك 13 معهدا عاليا هندسيا معتمدا فعليا.

اعتماد جودة العملية التعليمية

وأضاف عشماوي أن دور الهيئة يتمثل في اعتماد جودة العملية التعليمية المقدمة من المؤسسات، لافتا إلى أن اعتماد أوراق المؤسسات التعليمية يستغرق عاما كاملا، ومتاح لأي جهة التقدم للاعتماد والتحقق من جودة العملية التعليمية بها.

وتابع بأن هناك اشتراطات لاعتماد المؤسسات التعليمية موحدة على الجميع من جامعات ومعاهد.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت في وقت سابق عدم قبول قيد أي خريج من المعاهد العليا للهندسة غير الحاصلة علي اعتماد هيئة ضمان الجودة، مؤكدة أن 13 معهدا فقط هى الحاصلة علي الاعتماد ويحق لها قيد خريجيها في النقابة.