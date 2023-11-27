وكيل قطاع المعاهد: الأزهر مصدر النور والتحضر في العالم الإنساني

تفقد الدكتورأحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والشيخ حميد أبوعريضة، مدير عام شئون المناطق والخدمات، معهد فتيات حسين رشدي الإعدادي الثانوي بمنطقة أسيوط الأزهرية الذي تنعقد الدراسة به في مقر معهد فؤاد الأول إلى حين انتهاء أعمال الترميم والصيانة الجارية في مقر معهد حسين رشدي.

وأشاد وكيل القطاع لشؤون التعليم بالمستوى العلمي لفتيات المعهد، وكفاءة أعضاء هيئة التعليم، وحسن الأداء في الجوانب الإدارية والخدمية بالمعهد المقدمة للطالبات.

ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالترميم والصيانة

كما تابع أعمال الترميم والصيانة بالعهد، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالترميم والصيانة، والانتهاء منها في الوقت المحدد لها، حرصا على استقرار العملية التعليمية وحسن أدائها.

وتفقد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، معهد فؤاد الأول الثانوي بنين، للاطمئنان على سير العملية التعليمية من جوانبها المختلفة، مؤكدا أن التعليم بالأزهر الشريف إنما يشمل دراسة علوم الدين والدنيا معا، فالأزهر مصدر النور والتحضر في العالم الإنساني بأسره، وأنه الركن الأصيل في ترسيخ قواعد الوسطية والاعتدال، وأن شريعة الإسلام بها يصلح كل زمان ومكان وحال، وأن الأزهر هو الأمين على تحصين عقول النشء والشباب، وهو الحارس لها من ٱفات الفكر والتجمد وأعطاب التطرف والانحراف.

ورافق الدكتور علي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور علي محمود، وكيل المنطقة للعلوم الشرعية وفد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في زياراته ومتابعاته المختلفة.

وعلى صعيد آخر، اختتمت لجنة الوظائف الإشرافية المنعقدة في منطقة أسيوط الأزهرية يومها الثالث على التوالى أعمالها المتعلقة بإجراء المقابلات الخاصة بالسادة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية بالمنطقة.

كما أنهى أعضاء القافلة العلمية جولة المتابعة الميدانية، التى شملت متابعة الإدارات التعليمية ومعاهدها الأزهرية المختلفة.

تعليمات وكيل قطاع المعاهد الأزهرية

وأعقب ذلك عقد اجتماع عام، برئاسة وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، وحضور مدير عام شؤون المناطق والخدمات، ومدير عام الخطة والمنهج بالقطاع، وأعضاء قافلة قطاع المعاهد الأزهرية، مع فضيلة رئيس المنطقة ووكيل المنطقة للعلوم الشرعية ومديري الإدارات التعليمية والموجهين العموم بالمنطقة، لمناقشة جميع الملاحظات التي تم رصدها من قبل أعضاء قافلة رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والعمل الجاد على معالجتها بالطرق والوسائل اللازمة لذلك، وتذليل كافة العقبات التى تعترض حسن الأداء في العملية التعليمية، كما تم التوجيه في هذا الاجتماع بإحالة جميع المقصرين في أداء أعمالهم إلى الشؤون القانونية لإجراء التحقيق في هذا الشأن، وإخطار رئاسة القطاع بنتائج التحقيقات على وجه السرعة وفي الوقت المحدد لذلك.