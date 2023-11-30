تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر وجود 8 سفن على أرصفة الهيئة وتداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و646 شاحنة و160 سيارة.

تداول الصادرات والواردات بمواني البحر الأحمر

وقالت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، 320 شاحنة و145 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 326 شاحنة و15 سيارة.

حركة التداول بمواني سفاجا ونويبع والسويس

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم، السفينة بوسيدون إكسبريس بينما تغادر السفينة VALSAMITS فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1970 طن بضائع و285 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكب بموانيها.