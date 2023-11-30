6 فوائد مذهلة لتناول الفول يوميا على الإفطار.. يحسن صحة الأمعاء

الفول وجبة أساسية على الإفطار، فلا يخلو منزل من وجوده، يحبه الكبير والصغير، وتناوله بشكل يومي له فوائد مذهلة، قد يجهلها كثيرون، إذ أنه غني بالبروتينات التي يحتاجها الجسم، ويمكن أن يكون مفيدا للصحة لما يحتويه على قيم غذائية، وفق موقع «هيلثي الصحي»، والدكتور إبراهيم إسماعيل، استشاري التغذية.

يقول استشاري التغذية إنه عند تناول الفول يوميا على الإفطار، يحصل الجسم على البروتينات اللازمة، موضحا لـ«الوطن»، فوائد مذهلة حال تناول الفول بشكل يومي، خاصة لمن يعانون من بعض الأمراض، وهي كالتالي:

فوائد تناول الفول يوميا

- الفول مصدر للفيتامينات والمعادن:

يؤكد استشاري التغذية أن الفول يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، من بينها: «C» و«K»، و«ب»، وهي فيتامينات ضرورية لوظائف الجسم الحيوية، فضلا عن احتوائه على الفولات والحديد والماغنسيوم.

- الفول يحسن صحة الأمعاء:

يحسن الفول صحة الأمعاء، بسبب احتوائه على ألياف، حيث تمتلئ الأمعاء بالبكتيريا التي تساعد على الحماية من الأمراض المزمنة، من بينها: القلب، السرطان والأمعاء والسكري من النوع الثاني، والألياف تتحلل بواسطة البكتيريا الجيدة، ما ينتج عنهما أحماض دهنية صحية تعزز صحة الأمعاء والمناعة وتقي من الأمراض.

- غني بالبروتين:

يحتوي الفول على كمية جيدة من البروتين الذي يحافظ على صحة أنسجة الجسم ويعمل على بناء العضلات، فضلا عن أنه مفيد للنباتين الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا، فتناوله في وجبة الإفطار يوفر البروتين النباتي للجسم.

- يتحكم في مستوى السكر:

يتحكم الفول في مستوى السكر في الدم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة والألياف، ما يساهم في منع ارتفاع السكر، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

- مليء بالألياف ويعزز صحة الجهاز الهضمي:

الفول به نسبة عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، إذ أن تناوله على وجبة الإفطار يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، ما يعزز صحة جهازك الهضمي.

- يعزز صحة القلب:

يزيد الفول من مستوى الكوليسترول في الدم، ما يعزز بدوره صحة القلب، ويقلل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

فئات مممنوعة من تناول الفول يوميا

هناك فئات ممنوعة من تناول الفول يوميا، وفق الدكتور إبراهيم إسماعيل، من بينها: من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي كالانتفاخ، أو من لديهم حساسية من الفول، إذ يجب عليهم عدم تناولهم لتجنب تفاعلات الحساسية.