«تموين الإسكندرية» تتحفظ على نصف طن أرز مجهول المصدر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بمديرية تموين الإسكندرية إن إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي، شنت حملة تموينية، أسفرت عن التحفظ على نصف طن من الأرز.

ضبط نصف طن أرز

- ضبط مصنع تعبئه أرز بحيازته كمية من الأرز بدون فواتير دالة على الحيازة، وعدم الإخطار عن حركة تداول الأرز، وتم التحفظ على 19 شيكارة زنة 25 كيلوجراما بإجمالي كمية 475 كيلو جرامًا.

تطبيق القانون

وأوضح «القلش» أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام، مع إستمرار الحملات التموينية اليومية في جميع الإدارات التموينية على مستوى الإسكندرية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ولاتهاون فى تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف القانون ويتلاعب بالمواد الغذائية الأساسية.