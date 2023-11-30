ذوو الهمم يحصلون على إعفاءات جمركية لهذه السلع.. اعرف التفاصيل

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون الجمارك حدد بعض أنواع السلع التي تحصل على إعفاء جمركي، وفق ما ورد في نص القانون، تحديدا في المادة رقم 20 من الباب الرابع للإعفاءات الجمركية من قانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك حتى عام 2022، وأبرزها السلع التي تخص ذوي الهمم بهدف التخفيف عنهم.

ذوي الهمم في قانون الجمارك

وأوضح الخبير القانوني لـ«الوطن»، أنّ أبرز السلع المُعفاة من الضريبة الجمركية، هي المعدات والمواد المستعملة في القطاعين الطبي والتعليمي، إلى جانب المعدات التي تخص ذوي الهمم كالأجهزة التعويضية على سبيل المثال، في حال كان المستورد هو واحد من ذوي الإعاقة أو أي مؤسسة تعمل في هذا الإطار، وفق ما ورد في قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017.

وأكد الحديدي، أنّ السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لذوي الهمم، جاءت ضمن البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية وكذا ضريبة القيمة المضافة عليها، وهو ما ورد في البند رقم 3 من المادة رقم 20 من قانون الجمارك، وحدد البند أن يكون ذلك على وسيلة واحدة كل 5 سنوات، بشرط ألا يقود تلك الوسيلة أحد غير الشخص ذوي الإعاقة إذا كانت حالته تسمح بذلك، أما لو الحالة لا تسمح فيكون أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

إعفاءات ذوي الهمم

ولفت إلى أنّه في إطار التخفيف عن الأشخاص ذوي الإعاقة، تم إعفائهم من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم، وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التي تقررها المادة أو اللائحة التنفيذية للقانون استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.