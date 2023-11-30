حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: «الشعب الجمهوري» يخطط لخوض الانتخابات منذ سنوات

قال اللواء زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن خوض الانتخابات الرئاسية كان مخطط له منذ 10 سنوت، وسبق وأعلن منذ عام 2015 أن الحزب يخطط للدفع بمرشح رئاسي.

رؤية تجاه مختلف القضايا والملفات

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذا القرار جاء بعد أن بلغ الحزب النضج السياسي، وامتلك رؤية تجاه مختلف القضايا والملفات، وحينما تحقق ذلك قرر خوض الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، تأييد حزب الشعب الجمهوري للدولة طوال السنوات الماضية، وأنه كان ولا يزال مؤيدًا للدولة في قضايا الأمن القومي، كونها قضايا لا محال للخلاف على ثوابتها ومبادئها.

وعقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة الإعلام المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب المنسق العام للحملة الانتخابية، وأيضًا رئيس لجنة الإعلام المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات الإعلام بجميع محافظات الجمهورية.