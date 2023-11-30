زيارة مفاجئة من وكيل «صحة أسيوط» لوحدة طب الأسرة بالشامية

فاجأ الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحدة طب الأسرة بالشامية، التابعة للإدارة الصحية بساحل سليم، بزيارة ضمن متابعاته الميدانية.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، ودكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية، ودكتورة شيرين عبد الواحد عضو فريق الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بأسيوط، والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة، مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

التشديد على الانضباط الإداري

وأوضح بيان أصدرته مديرية الصحة بأسيوط، أن وكيل الوزارة تفقد قسم الاستقبال، و تابع الانضباط الإداري بوحدة طب الأسرة بالشامية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتابع فريق حملة 100 يوم صحة، كذلك تابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدلية الوحدة، وتوافر الطعوم، والاستعداد لجلسات التطعيمات.

العلاج بالمجان

وأكد البيان أن الوحدة الصحية تقدم العديد من الخدمات الصحية، التي تشمل خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى متابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وخدمات تنظيم الأسرة والمشورة، والتطعيمات الإجبارية للأطفال، وخدمات الصحة المدرسية، والتثقيف الصحي، وخدمات الفحوص المعملية، وصرف العلاج بالمجان، وإصدار شهادات المواليد والوفيات.

كما تقدم الوحدة خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي وصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وضعف السمع بحديثي الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.