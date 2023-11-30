مطار مرسى علم يستقبل 4 آلاف سائح أجنبي اليوم

يستقبل مطار مرسي علم الدولي اليوم الخميس 20 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، تقل حوالي 4 آلاف سائح أجنبى من جنسيات مختلفة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وقال ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات يبين وصول 20 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات بولندا والتشيك وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والنمسا وإنجلترا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف «شكري» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس استعدادت فنادق مرسي علم لإستقبال حوالي 4 آلاف سائح بالورود ومشروبات الضيافة وانهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج سياحية لعمل جذب سياحي على شواطيء مرسى علم.

انتعاش حركة السياحة

ولفت شكري إلى انتعاش حركة السياحة في عهد الرئيس السيسي وتطوير القطاع السياحي وما شهده من إنجازات ودفع عجلة التنمية السياحية، والاستقرار الذي شهدته البلاد في عهد الرئيس السيسي انعكس بالإيجاب على السياحة وجذب أسواق سياحية جديدة.