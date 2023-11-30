احرص على تناولها.. 7 أطعمة تحد من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم

ارتفاع حمض اليوريك أسيد في الدم من الممكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة، حيث يعتبر منتجا طبيعيا للتمثيل الغذائي في الجسم، إلا أن ارتفاعه يتسبب في الكثير من الأمراض المزمنة، من بينها النقرس، وفق الدكتور علي إبراهيم أخصائي المسالك البولية والكلى.

أطعمة تقلل ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم

يتراوح المعدل الطبيعي لحمض اليوريك أسيد بين 3.4 لـ7 ملليجرام/ ديسيلتر لدى الذكور، و 2.5 لـ6 ملليجرام/ ديسيلتر عند الإناث، وفق أخصائي المسالك البولية والكلى، مؤكدا أن هناك أطعمة تحد من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم وتعمل على إدارته بشكل جيد، ويجب الحرص على تناولها، وهي كالتالي:

- اللوز

اللوز من المكسرات الغنية بالمغنيسيوم، حيث يساعد في الحفاظ على مستويات حمض اليوريك الصحية، ويحد من ارتفاع نسبته في الدم.

- الكريز

يحتوي الكريز على مضادات التهاب، والتي تقلل من مستويات اليوريك أسيد في الجسم، لذلك فإن إضافته لنظامك الغذائي اليومي يجنبك الإصابة بأمراض خطيرة من بينها التهابات المفاصل والنقرس.

- الحبوب الكاملة

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرا جيدا للألياف، حيث تساعد في تنظيم مستويات حمض البوليك في الدم، وهو ما يساعد على عدم ارتفاعه لمستويات قد تسبب الأمراض.

- الفراولة والتوت

تحتوي الفراولة والتوت على مضادات أكسدة، تساعد في خفض مستويات اليوريك أسيد في الدم، فضلا عن الوقاية من عدة أمراض، وفق أخصائي المسالك البولية والكلى.

- التفاح

التفاح يحتوي على حمض الماليك الذي يعمل على تنظيم نسبة اليوريك أسيد في الدم، لذلك فتناول التفاح بشكل يومي يقلل من ارتفاع نسبة اليوريك، فضلا عن فوائده الصحية المذهلة للأشخاص.

- منتجات الألبان منخفضة الدسم

تحد منتجات الألبان منخفضة الدسم من ارتفاع نسبة اليوريك أسيد في الدم، وذلك لاحتوائها على البروتين الذي يقلل فرص الإصابة بالنقرس.

- الكرنب والقرنبيط

يعتبر الكرنب، والقرنبيط، والبروكلي، من الخضراوات التي تقلل الإصابة بالنقرس وتحد من ارتفاع مستويات اليوريك أسيد في الدم.

أطعمة ترفع نسبة اليوريك أسيد

حذر أخصائي المسالك البولية والكلى، من تناول بعض الأطعمة التي ترفع نسبة اليوريك أسيد في الدم، من بينها البقوليات ولحم الضأن، وبعض المأكولات البحرية.