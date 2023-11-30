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البورصة تحقق 12 مليار جنيه مكاسب سوقية في بداية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
10:49 ص | الخميس 30 نوفمبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم، إذ صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.34% عند مستوى 24842.66 نقطة، وسط مكاسب سوقية 12 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.17% عند مستوى 5247.95 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.03% عند مستوى 7610.8 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية. 

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 375.7 مليون جنيه عبر التداول على 138.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 13.603 ألف صفقة، في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 12 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.725 تريليون جنيه.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 70.26% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.

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بقلم وليد عبد السلام