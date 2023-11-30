عريض الحبة تراجع 150 جنيها.. أسعار الأرز الشعير اليوم

قال حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، إن أسعار الأرز الشعير اليوم، سجلت تراجعًا جديدًا، بواقع 150 جنيها لكل طن مباع، وذلك من خلال حركة تداول السلعة داخل الأسواق العامة والمتاجر الحرة، بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبدالغفار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسعار كالتالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة 19 ألفا و500 جنيه، بتراجع بلغ 150 جنيه لكل طن.

- استقر سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، عند 19 ألفًا.

توافر المعروض من الأرز الشعير

وأضاف أن هذا يعود إلى توافر كميات كبيرة من الأرز الشعير من المعروض منه للبيع داخل الأسواق العامة، بما يسد احتياجات ملايين المستهلكين بالسوق المحلية، لافتا إلى أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تنتجان بنحو 82% من محصول الأرز الشعير المنزرع علي مستوي المساحات المنزرعة بمحافظات الجمهورية من العام الجاري 2023.