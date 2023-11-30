فيلم «فوي فوي فوي» لـ محمد فراج يحقق 54 ألف جنيه إيرادات في يوم واحد

حقق فيلم «فوي فوي فوي» للفنان محمد فراج 54 ألف جنيه إيرادات أمس، محافظا على تصدره شباك التذاكر، إذ حلّ في المركز الأول على قائمة الإيرادات التي تضم أفلام موسمي عيد الأضحى والصيف.

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ فيلم فوي فوي فوي حقق أمس 54 ألف جنيه أمس بدور العرض، وجرى اختيار فيلم «فوي فوي فوي» لتمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في نسخته الـ96.

أحداث فيلم فوي فوي فوي

تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير يسعى للسفر إلى الخارج، مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليه بزعم أنّه كفيف البصر، ليخوض معه تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم فوي فوي فوي يُشارك في بطولة الفيلم، محمد فراج، ونيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، وأمجد الحجار، وحجاج عبدالعظيم، وحنان يوسف، وظهور مميز لـ بسنت شوقي.