المرشح الرئاسي حازم عمر يعقد مؤتمرا جماهيريا في مدينة نصر اليوم

يعقد المرشح الرئاسي المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، المؤتمر الانتخابي الثالث اليوم، في مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويأتي المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر؛ لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، فضلا عن طرح ومناقشة الحلول المقدمة في البرنامج الانتخابي.

المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة حازم عمر

ويحضر مؤتمر المرشح الرئاسي حازم عمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

حملة طرق الأبواب

وأعلن المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إطلاقه حملة طرق الأبواب على أن تمر بمنازل المواطنين بكل المحافظات، لتحثهم على ضرورة المشاركة بالعملية الانتخابية ودعمه خلال الماراثون الرئاسي.

وعقدت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر عدة لقائات جماهيرية خلال الأيام الماضية، تناولت أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات الدلتا، بحضور عدد من نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.