فتح كوبري القاصد في المنوفية أمام حركة السيارات بعد الصيانة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فتح كوبري القاصد بنطاق حي غرب شبين الكوم أمام المواطنين، وانتظمت حركة سير المركبات، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير والصيانة الشاملة بالكوبري، وفق المعايير والمواصفات الفنية باعتباره مدخل حيوي ورئيسي مهم لمدينة شبين الكوم فضلاً عن المساهمة في إحداث سيولة مرورية بالمنطقة.

صيانة شاملة لكوبري القاصد في شبين الكوم

وكان محافظ المنوفية تفقد في وقت سابق، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال الصيانة والإصلاحات النهائية لكوبري القاصد، وأصدر توجيهات مشددة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال استعدادًا لتشغيله وإعادة فتحه مرة أخرى أمام المركبات والمواطنين، حيث تم الانتهاء من تطوير الكوبري بالكامل وصب البلاطات الخرسانية ووضع طبقة الرصف النهائية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وحفاظًا على مصالح المواطنين.

محافظ المنوفية يوجه حي غرب بتشغيل ومتابعة كوبري القاصد

ووجه المحافظ رئيس حى غرب شبين الكوم بمتابعة وتشغيل الكوبري وتغيير كشافات أعمدة الإنارة على جانبي الكوبري ضمن خطة التطوير الشاملة للمنطقة لتحسين مستوى جودة الإنارة ولإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً، مؤكدًا على المتابعة الدورية واليومية لكافة أعمال التطوير بمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة لتقديم خدمة أفضل للمواطن المنوفي.