أحمد موسى عن تأييد المنوفية لترشح السيسي بالانتخابات: دائما لهم حضور

علق الإعلامي أحمد موسى على مؤتمري حزب «مستقبل وطن» بالمنوفية والبحر الأحمر، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إبداع من محافظة المنوفية

أشار الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن المواطنين لا يجري إجبارهم على حضور مثل تلك المؤتمرات، معلقا: «محافظة المنوفية تبدع، حتى في الانتخابات تلاقي لهم حضور وتواجد كبير».

زخم كبير في البحر الأحمر

ونوه بأن أهالي محافظة البحر الأحمر يحضرون بزخم كبير لمؤتمر حزب «مستقبل وطن» لدعم الرئيس السيسي،.

تحية للعواقل في البحر الأحمر

وعلق أحمد موسى: «أوجه كل التحية لأهلنا وعواقلنا في البحر الأحمر على حضورهم الكبير لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024».

واستعرض كلمات ممثلي حزب مستقبل وطن في المنوفية والبحر الأحمر في المؤتمر، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إذ أكدوا أن الانتخابات مسؤولية كبيرة على الجميع للإدلاء بالتصويت فيها.