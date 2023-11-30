«مستقبل وطن» ينظم مؤتمرين في كفر الشيخ والسويس لدعم السيسي اليوم

يواصل حزب مستقبل وطن عقد مؤتمراته الجماهيرية الحاشدة في مختلف المحافظات، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

وضمن سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة التي عقدها الحزب في المحافظات المختلفة، ينظم «مستقبل وطن» اليوم مؤتمرين لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات.

مؤتمرات مستقبل وطن

وينظم حزب مستقبل وطن مؤتمرين جماهيريين في قاعة الماسة بمدينة دسوق في كفر الشيخ، وفي أحد القاعات بشارع بورسعيد في السويس.

الانتخابات الرئاسية

وكانت أمانة حزب «مستقبل وطن» في قنا، برئاسة محمد عبدالفتاح آدم، نظمت مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، حضره أكثر من 12 ألف مواطن وأعضاء الحزب بالمحافظة، أعلنوا خلال المؤتمر تأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي مطروح، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الحمام، المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور حشد جماهيري تجاوز 10 آلاف مواطن من أهالي مدينة الحمام.