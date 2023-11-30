«آثار الفيوم» تنظم رحلة ثقافية لطالبات من ذوي الهمم إلى منطقة كوم أوشيم

نظمت إدارة الوعي بمنطقة آثار الفيوم، بقيادة نيرمين عاطف مدير الإدارة، رحلة علمية وأثرية لعدد من طالبات مدرسة الأمل للصم والبكم بمحافظة الفيوم، لزيارة منطقة كوم أوشيم الأثرية، ومتحف كوم أوشيم للتعرف على تاريخها، وأهميتها.

وأشارت مدير إدارة الوعي الأثري، في بيان صحفي، إلى أنّ الطالبات تفقدن منطقة كوم أوشيم الأثرية، وشاهدن كافة الجوانب الأثرية بالمنطقة، وتعرفن على أبرز الاكتشافات التي تمت في المنطقة، وأبرز القطع الأثرية وتاريخ كل قطعة.

نشر الوعي الأثري بالمحافظة

وأشارت إلى أنّ تلك الرحلات تأتي ضمن خطة الإدارة لنشر الوعي الأثري بين مختلف فئات الطلاب بمحافظة الفيوم، بهدف تنمية الولاء والانتماء للوطن وللحضارة المصرية.

تنشيط السياحة بالمحافظة

وأوضحت الدكتورة نيرمين عاطف، إنّهم يحرصون على تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظة، إلى جانب التوعية والحفاظ على تلك المناطق الأثرية، وتوعية أهالي المحافظة خصوصًا النشء بتاريخ الحضارة المصرية العريقة.

وأشارت إلى أنّه جرى خلال الفترة الماضية، تنظيم الكثير من الرحلات، لطالبات وطلاب المدارس والجامعات، فضلًا عن تنظيم ورش فنية للتوعية الأثرية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بعدة مدارس، مؤكدةً إنّها مستمرة في مختلف مدارس المحافظة خلال الفترة المقبلة.