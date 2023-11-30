شروط القبول في وظائف الشركة العامة للبترول.. والتخصصات المطلوبة

أعلنت الشركة العامة للبترول عن 22 وظيفة مهندس بترول حديث التخرج ودون خبرة سابقة، وذلك في عدة تخصصات مختلفة، وخلال السطور التالية، نستعرض شروط القبول لهذه الوظائف، وفقًا لما أعلنته الشركة.

3 شروط للقبول في وظائف الشركة العامة للبترول

وتتضمن الشروط المطلوبة لوظائف الشركة العامة للبترول في المتقدمين، الآتي:

1- أن يكون الخريج حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم البترول دفعة 2019 وما بعدها.

2- التقدير يكون جيد على الأقل.

3- تحديد الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

- كل من يجتاز الاختبارات للعمل سيلتحق بالشركة بعقد تدريب لمدة سنة، ببداية أجر المستوى الأول، والبدلات والحوافز المقررة.

الوظائف والتخصصات المطلوبة

- مهندس بترول معالجة.

- مهندس بترول حفر.

مهندس بترول صيانة.

مهندس بترول سلام.

- مهندس بترول إنتاج.

المستندات المطلوبة

تقدم طلبات التوظيف باليد، ومرفق بها المستندات التالية:

- صورة حديثة.

- تقديم شهادة الميلاد.

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم المؤهل الدراسي.

- شهادة القيد بنقابة المهندسين أو الكارنيه الساري.