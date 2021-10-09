«العامة للبترول»: ننتج 74 ألف برميل زيت يوميا

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية بمنطقتي خليج السويس ورأس غارب بالبحر الأحمر، وشملت التسهيلات الإنتاجية الجديدة لشركتي جابكو والعامة للبترول لمتابعة برامج العمل وخطط التطوير؛ لزيادة معدلات الإنتاج ودعم حجم الاحتياطيات من البترول والغاز.

تحقيق اكتشافات جديدة

وخلال الجولة، أكد «الملا» أهمية الاستمرار في دعم شركات إنتاج قطاع البترول من أجل الاستمرار في زيادة الإنتاج من الحقول الحالية وتحقيق اكتشافات جديدة، والعمل على خفض تكلفة الإنتاج والتوسع في استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاجية الآبار، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة العملية الإنتاجية والاستفادة المثلى من التسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على تطوير البنية التحتية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين والتعاون والتنسيق الكامل مع الشركات العاملة بالمنطقة في هذا الشأن.

ووجه الملا، باستغلال الإمكانيات المتاحة فى ضوء ارتفاع أسعار البترول العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة.

74 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا.. إنتاج الشركة العامة للبترول

واستمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، حول زيادة معدلات الإنتاج الحالية للشركة لأرقام غير مسبوقة، حيث أوضح أن إنتاج الشركة الحالي يبلغ نحو 74 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا نتيجة تكثيف أنشطة البحث والتنقيب بجانب تنمية الحقول وزيادة الاستثمارات لزيادة نشاط الحفر والاستكشاف، بالإضافة إلى إجراءات تحسين أداء الحقول المتقادمة وتطوير البنية التحتية وتحسينات الإنتاج.

وأضاف أنه جرى وضع حقل غاز بحار شمال غرب على الإنتاج بمعدل أولي 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر

كما استعرض «عبد الصادق»، مشروعات الشركة الجاري تنفيذها لزيادة ودعم إنتاج الشركة من الزيت الخام والغاز الطبيعي، أهمها مشروع تحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئيًا لمعالجة 50 ألف برميل يوميًا واستيعاب الزيادة المتوقعة، الذي تقوم بتنفيذه شركتا إنبي وبتروجت، وكذلك مشروع إنشاء تسهيلات الإنتاج المبكر ومد خطوط بحرية لحقول جنوب شرق الحمد و HH2 و GG2 بمنطقة خليج السويس بالصحراء الشرقية.

15 مليون قدم مكعب إنتاج خط غاز الصحراء الغربية

وأضاف رئيس الشركة أنه تم البدء في إنشاء خط غاز بالصحراء الغربية بإنتاج متوقع 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وانشاء خط الشحن أبو سنان – الحمرا بطول 170 كم ، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعي للوصول إلى التوافق الكامل مع قانون حماية البيئة.