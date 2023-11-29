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«العامة للبترول» تعلن عن وظائف شاغرة للمهندسين حديثي التخرج.. ما الشروط؟

كتب:

سلامة عامر
10:01 ص | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
وظائف ارشيفية

وظائف ارشيفية

أعلنت الشركة العامة للبترول عن حاجتها لشغل 22 وظيفة مهندس بترول حديث التخرج -دون خبرة سابقة- في تخصصات مختلفة، وذلك للعمل بالمركز الرئيسي وحقول الشركة المختلفة.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت شركة البترول أن الوظائف المطلوبة هي:

- مهندس بترول حفر.

- مهندس بترول معالجة.

- مهندس بترول إنتاج.

مهندس بترول صيانة.

مهندس بترول سلامة.

الشروط المطلوبة للتقديم

وحددت الشركة الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف وهي:

الحصول على بكالوريوس الهندسة قسم البترول دفعة 2019 وما بعدها.

تقدير جيد على الأقل.

تحديد الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

وأكّدت الشركة أنَّه سيتمّ إلحاق من يجتاز الاختبارات للعمل بالشركة بعقد تدريب لمدة سنة ببداية أجر المستوى الأول، بالإضافة إلى البدلات والحوافز المقررة.

وطالبت الشركة الراغبين في التقديم على الوظائف بالتقدم بطلبات التوظيف باليد عليها صورة حديثة مرفق بها صورة من المستندات التالية:

- شهادة الميلاد.

- المؤهل الدراسي.

- بطاقة الرقم القومي.

- شهادة القيد بنقابة المهندسين أو كارنيه ساري.

وأوضحت الشركة، أنَّ آخر موعد للتقديم على الوظائف هو يوم 7 من شهر ديسمبر المقبل 2023.

وتأتي هذه الوظائف في إطار حرص الشركة العامة للبترول على استقطاب الكفاءات الشابة وتوفير فرص عمل للشباب المصري.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.