بعد تسجيل أول إصابة بشرية ببريطانيا.. أبرز 7 أعراض لإنفلونزا الخنازير

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، خلو مصر من مرضى إنفلونزا الخنازير، موضحا أنّه لا قلق من الإصابة التي ظهرت في بريطانيا، كما أنّ منظمة الصحة العالمية لم تسجلها على أنّها وباء أو حالة طوارئ، مشددا على امتلاك مصر نظام ترصد قوي للأوبئة على مستوى محافظات الجمهورية.

ما هي إنفلونزا الخنازير وأعراضها؟

وعرف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إنفلونزا الخنازير التي كانت موجودة من قبل بأنّها مرض تنفسي حاد وشديد الإعياء يصيب الخنازير بالأساس، ولكن بعض الأنواع منها تمكنت من إصابة البشر وتتسبب في الإصابة بالتهاب رئوي، وهناك أعراض لهذا المرض كانت متداولة وجاءت على النحو التالي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- ألم في العضلات.

- القشعريرة.

- التهاب الحلق.

- تعب في العينين.

- السعال.

كيف تنتقل إنفلونزا الخنازير؟

بدورها، حددت منظمة الصحة العالمية طرق انتشار عدوي إنفلونزا الخنازير، حيث تنتقل بنفس الطريقة التي تنتشر بها الإنفلونزا الموسمية، عن طريق السعال والعطس لدى الأشخاص المصابين بالإنفلونزا.

وتابعت منظمة الصحة العالمية في بيان سابق، أنّ الوقاية من خطر الإصابة بإنفلونزا الخنازير تتطلب الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كارتداء الكمامات عند الإصابة بالسعال وتغطية الفم وعدم مخالطة الاشخاص المصابين بالسعال وغسل الأيدي باستمرار.