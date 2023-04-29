اعرف موعد أول إجازة بعد عطلة عيد الفطر المُبارك

يترقب العديد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص أول إجازة رسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 1444 هجرية، وإجازة عيد تحرير سيناء، إذ تكون أول إجازة بعد عطلة عيد الفطر المُبارك هي إجازة عيد العمال التي توافق يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

موعد عيد العمال 2023.. أول إجازة رسمية بعد عيد الفطر

وقالت مصادر حكومية مسؤولة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه من المقرر ترحيل إجازة عيد العمال 2023 من يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023، إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، والذي ينص على ترحيل أي إجازات وعطلات رسمية والتي تتصادف مع بداية الأسبوع أو من منتصفه إلى نهاية الأسبوع، يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تقديم كل الخدمات على أكمل وجه بكامل طاقتها للمواطنين وعدم تعطيل أي مصالح.

إجازة عيد العمال.. مدفوعة الأجر

ووفقًا لقوانين العمل المعمول بها، ولوائح العمل بالمؤسسات الحكومية، أن إجازة عيد العمال هي إجازة مدفوعة الأجر، وذلك بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون العمل القادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

جدير بالذكر أنَّ إجازات شهر مايو 2023 لا تتضمن سوى الخميس 4 مايو (عيد العمال)، إلى جانب الراحات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.