«مياه الدقهلية» تنفذ حملة توعية للمواطنين في عدة قرى

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية تنظيم حملة توعية في قرى سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة، وقريتي الحصاينة والأورمان التابعتين لمركز السنبلاوين.

وأوضح «نصر» في بيان أن الحملة شملت عدة أنشطة مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق؛ لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمنطقة الأزهرية.

وأضاف أن الشركة بمحافظة الدقهلية قدمت خلال هذا الأسبوع 6 ندوات مدرسية لحوالي 249 طالب وطالبة، و ورش تلوين لعدد 138 طالب وطالبة، وتم تكوين عدد 5 أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب.

وأقامت الشركة 5 مسابقات ثقافية لحوالي 199 طالب وطالبة وتم تنظيم زيارة مدرسية لمحطة مياه ميت خميس لعدد 27 طالب وطالبة لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.

وأوضح أنه جرى مشاركة الطلاب الألعاب التفاعلية التي تقدمها الشركة لنشر رسالتها التوعوية بشكل مبسط متمثلة فى لعبة السلم والثعبان لعدد 48 طالبًا.

وفى المعاهد الأزهرية؛ نظمت الشركة ندوتين توعويتين لحوالي 60 طالب وطالبة، وتكوين أسر لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 10 طلاب، وتنفيذ مسابقتين ثقافيتين لحوالي 60 طالب وطالبة، وفى خلال تنفيذ جميع الأنشطة يتم تقديم الهدايا العينية على الطلاب، وتم توزيع الملصقات والبوسترات الإرشادية على المواطنين.