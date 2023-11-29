تركيب وصلات مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، جمعية الأورمان، في تركيب 268 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، بجميع قرى ونجوع ومراكز محافظة الدقهلية، وذلك منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

وأوضحت جمعية الأورمان في بيان صحفي، أنّ ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الدقهلية وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام المحافظة، على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة، وتقديم أوجه الدعم والرعاية كافة ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة وتشبيكا بين كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، لافتا أن الأسر المستفيدة التي اُخْتِيرَت وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا.

تقديم الخدمات إلى المستفيدين مجانا

وأشار إلى أنّ المواطن المستفيد من خدمات الأورمان، لا يتحمل أية تكاليف إطلاقًا، مضيفًا أنّ الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الدقهلية، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

ويذكر أنّ جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة، ركبت 28 ألفًا و108 وصلات مياه في جميع أنحاء الجمهورية.