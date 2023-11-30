«الصحة» للمواطنين: المناعة القوية هي مفتاح الوقاية من الأمراض في الشتاء

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها بشأن الجهاز المناعى، قائلة إن المناعة القوية هي مفتاح الوقاية والشفاء من الأمراض خلال فصل الشتاء، ولا بد من الحرص على تناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات، وممارسة الرياضة بانتظام.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار بالغة على صحة الجسم.

ضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم، مشيرا إلى أن الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العضلات وآلام في الظهر وورم موضع التطعيم، والرغبة فى النوم، مشيرا إلى أن هذه الأعراض طبيعية للجهاز المناعي للجسم عند دخوله جسم غريب.

المشروبات التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي

وتابعت الوزارة أن هناك مجموعة من المشروبات التى تعمل على تقوية الجهاز المناعي كعصير الجزر والبرتقال والليمون، لافتة إلى أن تقوية الجهاز المناعي في الشتاء يقي من الأمراض المعدية وغير المعدية والتي تنشط خلال فصل الشتاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنها رفعت أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المحافظات داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن الوزارة وفرت كل الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.