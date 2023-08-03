«الغذاء والدواء الأمريكية» تسحب آلاف أقراص منع الحمل من السوق

حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من عقار يستخدم لمنع الحمل، كما تم سحب الكميات المتوفرة منه من الأسواق، بداية من الأسبوع الماضي.

وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، يرجع قرار سحب العقارين بسبب احتمالات أن تكون الشركة المصنعة قلّلت من فعاليتها، وعلى هذا النحو يمكن أن يؤديا إلى حالات حمل غير متوقعة، وجاء إعلان إدارة الغذاء والدواء بعدما قالت شركة «لوبين» للأدوية إنّها سحبت العقار طواعية.

كميات غير كافية من المواد الفعالة

وتابع التقرير بأنّ جرعتين من عقار «تيديمي» ثبت من خلال فحصهما، أنّ المنتج يحتوي على كميات غير كافية من حمض الأسكوربيك ، أو فيتامين سي، وقالت الشركة المصنعة، في بيان، إنّ العجز في المواد الفعالة، يمكن أن يؤثر على فعالية المنتج ومن المحتمل أن يؤدي إلى حمل غير متوقع، البيان إلى أنّه تم اختبار دفعة واحدة بحثًا عن شوائب معروفة، على الرغم من عدم وضوح ما تلك الشوائب؟

سحب 4200 علبة من الدواء

وتضمن قرار سحب العقار ما يقرب من 4200 علبة من الدواء، وفقًا لبيانات إدارة الغذاء والدواء، ووزّع القرار في جميع أنحاء الولايات المتحدة على تجار الجملة وسلاسل الصيدليات وطلبات البريد، وشمل ذلك الصيدليات ومحلات السوبر ماركت، وفقًا لبيانات الشركة وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية التي قالت إنّه لم ترد تقارير عن أي أحداث سلبية حتى الآن بسبب العقار.